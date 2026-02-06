【霧雨 魔理沙】 2027年3月 発売予定 価格：39,380円

アルターは、フィギュア「霧雨 魔理沙」を2027年3月に発売する。価格は39,380円。「あみあみ」限定で予約を受け付けている。

本製品は、「東方Project」より、“普通の魔法使い”こと「霧雨 魔理沙」を、イラストレーターのMatcha氏の描き下ろしイラストを元に1/8スケールでフィギュア化したもの。

箒を手に駆け出すような仕草を、舞い上がる髪や翻るスカートの躍動感たっぷりに造形しており、好奇心の強さを感じさせる微笑みは、元イラストの淡い色彩を丁寧に再現している。

台座は大輪の向日葵やキノコ、手帳などのアイテムが生き生きと彩色され目を惹く仕上がりとなっており、クリアパーツを用いた星や試験管の透明感に、フリルの柔らかな造形など、多彩な質感表現も見どころであるほか、ランタンはLED内蔵により点灯可能で、淡い光が臨場感を演出する。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/8スケール サイズ：全高 約330mm（台座含む） 素材：PVC、ABS その他仕様ランタンはLED内蔵により点灯可能※LEDの点灯にはボタン型電池が必要です（電池別売）

(C) 上海アリス幻樂団

illustration：Matcha

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。