板前寿司ジャパンが運営する「東京寿司 ITAMAE SUSHI - PRIME - GINZA SIX店」では4月末までの期間、春の旬食材を取り入れたイートイン限定メニュー「GINZA SIX "SAKURA" PREMIUM SET」(8,500円)を提供する。「GINZA SIX "SAKURA" PREMIUM SET」(8,500円)同メニューは、"季節を象徴する一皿"を目指し、寿司と日本酒のペアリングを前提に構成したシグネチャーセットとなっている。寿司は、大とろ、中とろ、赤身を含むにぎり11貫にく