GINZA SIXに寿司と日本酒を楽しむ春のプレミアムセットが期間限定で登場
板前寿司ジャパンが運営する「東京寿司 ITAMAE SUSHI - PRIME - GINZA SIX店」では4月末までの期間、春の旬食材を取り入れたイートイン限定メニュー「GINZA SIX "SAKURA" PREMIUM SET」(8,500円)を提供する。
「GINZA SIX "SAKURA" PREMIUM SET」(8,500円)
同メニューは、"季節を象徴する一皿"を目指し、寿司と日本酒のペアリングを前提に構成したシグネチャーセットとなっている。
寿司は、大とろ、中とろ、赤身を含むにぎり11貫にくわえ、とろたく巻きまで含めた構成にて用意し、つまみ2品、茶碗蒸し、椀物までを揃えたコース仕立てで提供する。
メニューには、桜海老と芽キャベツの茶碗蒸し、サクラマス 桜の葉漬け、あおやぎ、白海老昆布〆、神奈川産穴子などが登場する。
また、日本酒はシャンペンへの変更も可能とのこと。
