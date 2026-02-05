トヨタ自動車が、ハイブリッド車（ＨＶ）の世界生産台数を２０２８年に６７０万台規模に引き上げることがわかった。２６年の生産台数から約３割増となる。欧米を中心とした電気自動車（ＥＶ）普及策の転換や販売の鈍化に対応する狙いがあるとみられる。トヨタは２８年の世界生産台数を１１３０万台と見込んでおり、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）を含むＨＶの割合は６割まで高まる。２５年には世界販売台数（１０５３万