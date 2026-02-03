【モデルプレス＝2026/02/05】なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が2月4日、京セラドーム大阪にて行われたグループ初単独ドーム公演「なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'」の最終公演前に囲み取材に応じた。【全文後編】【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子◆「なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'」昨年11月にCDデビュー5周年イヤーへ突入したなにわ男子が、グ