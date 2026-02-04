53歳でスペインに単身留学し、現在はジョージアに滞在中のRitaさん（56歳）。海外で暮らすようになって、日本にいた頃には「当たり前」だと思っていた家族との距離感や時間の使い方への価値観が、近頃は少しだけ変化したのだそう。Ritaさんが感じた海外ならではの家族や老後、時間への向き合い方について教えてもらいました。日本と違う「家族」の距離感日本の家族は、子どもは自立したら、親は自分で自分の生活を守る。それが成熟