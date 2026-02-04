スズキ新型「クロスビー」に注目！2025年10月2日、スズキはコンパクトSUV「クロスビー」の新型モデルを発売しました。クロスビーは、2017年に誕生。当時すでに絶大な人気を誇っていた軽自動車「ハスラー」の兄貴分として、普通車ならではの余裕を持たせたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「ちいさいSUV」です！（30枚以上）単にサイズを拡大しただけでなく、遊び心ある世界観を大切にしながら、普通車規格