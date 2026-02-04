茨城県日立市で乗用車が歩行者の列に突っ込み女子高校生8人がケガをしました。4日午後2時半ごろ、日立市金沢町の国道6号で「乗用車が歩行者の列に突っ込んだ」と近隣住民から119番通報がありました。消防によりますと、乗用車が縁石に乗り上げて、歩いていた女子高校生の列に突っ込んだということです。この事故で、16歳の女子高校生8人がケガをして、この中の2人が骨折しているものとみられています。また8人のうち2人は軽傷です