勤務先の学童クラブに通っていた小学生の男子児童にわいせつな行為をしたとして、40歳の保育士の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】小学生男児の下半身を触った疑いで保育士の男（40）逮捕 学童クラブのキャンプ中の宿泊施設内 「息子が触られた」など同様の被害相談は数十件 余罪追及警視庁捜査関係者によりますと、不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の保育園に勤める保育士の木村正