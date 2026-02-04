東京大学と高エネルギー加速器研究機構（KEK）が主導する国際共同研究プロジェクト「ハイパーカミオカンデ」。その中核的研究のひとつは、加速器で生成したニュートリノを用いて宇宙誕生の謎に迫ることだ。2028年の観測開始に先駆け、その全体像をレポートする。