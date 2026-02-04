2月3日の夜、阿南市で衆議院選挙の候補者の選挙ポスターを刃物で切り裂いたとして、男が現行犯逮捕されました。現行犯逮捕されたのは、阿南市のパート従業員の男・31歳です。警察によりますと、容疑者の男は3日の午後10時15分ごろ、阿南市柳島町に設置された衆議院選挙のポスター掲示板に貼られている、候補者のポスター1枚をカッターナイフで切り裂いて、選挙の自由を妨害した、公職選挙法違反の疑