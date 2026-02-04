【モデルプレス＝2026/02/04】2025年12月末にJO1（ジェイオーワン）の活動を終了した鶴房汐恩が、2026年2月4日、InstagramとYouTubeチャンネルを開設。楽曲をリリースすることを発表した。【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後初の最新ショット◆鶴房汐恩、インスタ＆YouTube開設鶴房は写真とともに「お久しぶりです鶴房汐恩です！」と書き出し、「Instagramを開設しました！今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されます ぜひ、