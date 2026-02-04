元JO1鶴房汐恩、インスタ＆YouTube開設 自作曲のMV公開を予告「色々な活動をしていきたいと思っています」
【モデルプレス＝2026/02/04】2025年12月末にJO1（ジェイオーワン）の活動を終了した鶴房汐恩が、2026年2月4日、InstagramとYouTubeチャンネルを開設。楽曲をリリースすることを発表した。
【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後初の最新ショット
鶴房は写真とともに「お久しぶりです鶴房汐恩です！」と書き出し、「Instagramを開設しました！今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されます ぜひ、聞いてください！」と予告。そして「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします」と今後の活動について伝えた。
鶴房はオンラインカジノを利用していた事実が判明。2025年8月に賭博罪にて略式起訴されたことを受け、JO1を活動休止していた。2025年12月には、所属事務所を通じて2025年12月末をもってLAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了することを発表。所属事務所は「本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と本人の強い意向で活動終了という結論に至ったことを説明していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鶴房汐恩、インスタ＆YouTube開設
◆鶴房汐恩、2025年12月末にJO1としての活動終了
