カラバオ・カップ準決勝のセカンドレグが3日に行われ、アーセナルとチェルシーが対戦した。1月14日に行われたカップ準決勝のファーストレグでは、アーセナルが敵地『スタンフォード・ブリッジ』に乗り込み、3−2でチェルシーに先勝を収めた。セカンドレグは、アーセナルの本拠地『エミレーツ・スタジアム』で開催。決勝への切符を手にするのはどちらか、注目の一戦が幕を開けた。試合は、アーセナルが序盤から積極的にハイプ