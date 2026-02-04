山中湖で凍った湖面への立ち入りが相次ぎ、薄い氷が割れる危険性から地元が強く注意を呼びかけている。観光客はスケートのように走ったりジャンプしたりと危険行為を続け、転倒者も多数いた。地元住民は「落ちたら死ぬ」と毎朝パトロールし、立ち入り禁止看板を無視する人々に警告している様子も見られた。観光協会は「極めて危険なため絶対に立ち入らないで」と再三注意を促している。湖面で“ジャンプ”…山中湖で相次ぐ“危険行