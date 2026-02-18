モデルプレス＝2026/02/18】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが2月18日、ダイバーシティ東京 プラザ2F・フェスティバル広場にて「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」リリース記念日スペシャルイベントを開催。約1万人のファンを魅了した。【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到のお台場ライブ◆M!LK、フリーライブに1万人殺到この日は「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」のCD発売日。フリー観覧ということもあり、平日にもかかわ