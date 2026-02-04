タレントの蛍原徹（５８）が３日、都内で、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネル「ホトゴルフ」の５周年記念イベント「ホトちゃんのボギーペーストーーク！！」（１５日、東京・ばぐちか）に向けた取材会を開いた。ベストスコアは７６で、道具にかけた総額を問われると「やばいと思う」とし、“４桁”を示唆。また「ゴルフと一緒くらい競馬も好きなのね」とし「なんとか道具買いたいがために、もう毎週予想必死よ…」と神妙な面持ち