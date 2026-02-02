ボクシングの聖地マディソン・スクエア・ガーデンで行われた興行で、ヘビー級のジャレル・ミラーが前代未聞のハプニングに見舞われた。2024年8月のアンディ・ルイス・ジュニア戦以来の復帰戦となったこの試合で、対戦相手キングスリー・イベの強烈なパンチを頭部に受けた瞬間、装着していたカツラが外れて宙を舞う事態が発生した。この衝撃的な一幕は瞬く間に拡散され、ボクシング史に残る“奇妙な瞬間”として話題を呼んでいる。