人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が29日、オフィシャルブログを更新。夫・しょうさんの35歳の誕生日を家族でお祝いした様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、朝から更新したブログにて、子どもたちとバースデーガーランドや数字の「３」「５」をかたどったブルーのバルーンで部屋を飾り付けしたことやバースデーデートで大久保でうなぎ屋を訪れたことなどを明かした