明かした娘の成長「毎日楽しみ」ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。佐々木朗希投手と共に球場に設置されたステージに登場。昨年4月に誕生した長女について「日に日に成長していくので。それが毎日楽しみでした」と語った。2年ぶりの二刀流復活となった昨季は、打者として自己最多55本塁打を放ち、打率.282、102打点、OPS1.014を記録した