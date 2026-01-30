俳優・アーティストののんが28日、オフィシャルブログを更新。出演中の中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」 （毎週水曜24時24分〜）の第４話放送前にオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、のんは「第四話は今夜」と題してブログを更新。「本日24:24から、こち予備第四話の放送です」とオンエア情報をお知らせし、グレー系のカーディガンを羽織り、首から