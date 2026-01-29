日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6934(6934) 6月限33(33) TOPIX先物 3月限 10542( 10542) 日経225ミニ 2月限4000(4000) 3月限162525(16252