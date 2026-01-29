　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6934(　　6934)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10542(　 10542)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4000(　　4000)
　　　　　 　 　 3月限　　　162525(　162525)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　26)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3983(　　3983)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　67(　　　67)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10832(　 10832)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1189(　　1189)
　　　　　 　 　 3月限　　　 81489(　 81489)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　47(　　　47)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1084(　　1084)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 334(　　 334)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 434(　　 310)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1836(　　1808)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2970(　　2922)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 714(　　 689)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4024(　　4024)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 141(　　 141)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7763(　　7763)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 276(　　 276)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 785(　　 785)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 821(　　 821)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2674(　　2674)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6441(　　6441)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2129(　　2129)
　　　　　 　 　 3月限　　　 39656(　 39656)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 552(　　 162)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 795(　　 740)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 165(　　 165)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 153(　　 153)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 293(　　 293)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 483(　　 483)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

