外国証券 先物取引高情報まとめ（1月29日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6934( 6934)
6月限 33( 33)
TOPIX先物 3月限 10542( 10542)
日経225ミニ 2月限 4000( 4000)
3月限 162525( 162525)
4月限 26( 26)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3983( 3983)
6月限 67( 67)
TOPIX先物 3月限 10832( 10832)
日経225ミニ 2月限 1189( 1189)
3月限 81489( 81489)
4月限 47( 47)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1084( 1084)
日経225ミニ 3月限 334( 334)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 434( 310)
TOPIX先物 3月限 1836( 1808)
日経225ミニ 2月限 3( 3)
3月限 2970( 2922)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 714( 689)
TOPIX先物 3月限 4024( 4024)
日経225ミニ 2月限 141( 141)
3月限 7763( 7763)
4月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 276( 276)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 785( 785)
日経225ミニ 3月限 821( 821)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2674( 2674)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 6441( 6441)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 2129( 2129)
3月限 39656( 39656)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 552( 162)
TOPIX先物 3月限 795( 740)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 165( 165)
TOPIX先物 3月限 153( 153)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 293( 293)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 483( 483)
日経225ミニ 2月限 23( 23)
4月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
