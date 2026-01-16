ニューヨーク＝木瀬武】米航空機大手ボーイングが２７日発表した２０２５年１２月期決算は、最終利益が２２億３８００万ドル（約３４００億円）で、７年ぶりに黒字に転換した。傘下のデジタル事業の売却益が利益を押し上げた形で、主力の航空機部門は長引く品質問題で赤字が続いている。売上高は前年比３４％増の８９４億６３００万ドルで、最終黒字を確保した１８年に次ぐ高水準だった。航空機の生産ペースが回復し、１８年