NHKのロゴ＝2023年、東京・渋谷のNHK放送センターNHKは28日、受信料の支払率低下を受け、簡裁への申し立てで強制執行が可能となる「支払い督促」の2026年度の件数が2千件を超える見通しと発表した。過去最多の規模になる。NHKは昨年10月に「受信料特別対策センター」を設置し、受信契約を結んでいるにもかかわらず、未払いが1年以上続いている世帯や事業所を対象に法的手続きを強化。昨年12月までの3カ月間で、支払率の低い東