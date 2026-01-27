中国のスポーツ用品大手「安踏体育用品（アンタ）」が２７日、ドイツの大手スポーツ用品メーカー「プーマ」の筆頭株主になったことを発表した。株式２９％を１５億ユーロ（約２７５０億円）で取得。アンタがプーマの筆頭株主となった。プーマはナイキやアディダスなどとともにスポーツ界で多大な実績と伝統を誇ってきただけに、中国メーカーのアンタが筆頭株主となったことに衝撃が走っている。米メディア「マーケットウォッチ