完全にひっくり返った状態の軽自動車。車体の底を上に向け止まっています。事故が起きたのは26日の午後11時55分ごろのこと。福岡・北九州市の県道で10代の男女5人が乗った軽自動車が河川敷に転落しました。現場は緩やかなカーブが続く、片側1車線の見通しの良い道路でした。車に乗っていた10代の男女5人のうち、車の近くで倒れていたというアルバイトの三原歌純さん（17）が意識不明の状態で病院に搬送され、約2時間半後に死亡が確