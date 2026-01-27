日本たばこ産業（JT）は27日、4月のたばこ増税に合わせ、加熱式たばこ全37銘柄の値上げを財務相に申請したと発表した。認可を得て、4月1日から「プルーム」用のスティックは1箱30円、「ウィズ」用のカプセルは1箱20円それぞれ値上げする。代表商品の「エボ・ブラック・メンソール・プルーム用」は550円から580円に、「メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用」は520円から550円になる。米フィリップモリスの日本法人も