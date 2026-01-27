元サッカーブラジル代表で、世界的プレーヤーでもあるマルセロ氏の息子、エンツォ・アウベス選手が、レアル マドリードとプロ契約をかわしたことを報告しました。マルセロ氏はブラジル代表で長くテクニカルな攻撃的サイドバックとして活躍。2007年からレアル マドリードに所属し、546試合38ゴールを記録し、5度のチャンピオンズリーグ制覇などの成績をおさめました。2017年に行われた日本代表との親善試合でもフォワード顔負けの弾