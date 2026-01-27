本日1月27日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、日本全国で見つけた“塀の長い謎の豪邸”に潜入する2時間スペシャルが放送される。日本屈指の一等地、1坪500万円はくだらないと言われる東京・神楽坂。地元マダムから「何人たりとも入れるところではない」と畏敬の念を抱かれる大豪邸とはいったい？【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！敷地面積400坪、土地だけで推定20億円以上という日本家屋の屋敷に