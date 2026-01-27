土地だけで推定20億円以上、神楽坂にある謎の大豪邸！高嶋ちさ子も「こんなお家が東京にあるとは」

本日1月27日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、日本全国で見つけた“塀の長い謎の豪邸”に潜入する2時間スペシャルが放送される。

日本屈指の一等地、1坪500万円はくだらないと言われる東京・神楽坂。地元マダムから「何人たりとも入れるところではない」と畏敬の念を抱かれる大豪邸とはいったい？

敷地面積400坪、土地だけで推定20億円以上という日本家屋の屋敷に住むのは、江戸時代から続く、ある伝統芸能を受け継ぐ小堀宗実さん一家。

流祖・小堀遠州は徳川三代将軍・家光の指南役を務めたほか、大阪城や名古屋城の設計や京都・二条城の庭園のデザインも手掛けた歴史的偉人だ。

次女の小堀宗翔さんの案内のもと、宗実さんが暮らす自宅の中に足を踏み入ると、その瞬間から別世界が広がる。

12畳もの広々した玄関には、手を清めるための手水鉢が置かれ、客人を迎える門番の姿も。中に入ると、畳製のテーブルが目を引く応接間があり、小堀家の家紋「七宝花菱紋」が天井と壁の透かし装飾に取り入れられている。

その奥には、雪見障子から臨む手入れの行き届いた日本庭園が広がり、そのすべてが静ひつな和の趣に包まれている。これにはスタジオの高嶋ちさ子も「こんなお家が東京にあるとは」と息をのむ。

そんな小堀家の究極の和の暮らしをつまびらかにしていく。

400年以上継承されてきた、その伝統芸能は、現在国内外に拠点を展開し、1万人以上の弟子を抱える大人気流派。

「流祖のときから外国のものを取り入れ、本業以外にも庭や建築、歌まで色んなものに挑戦してきた」と宗実さんは代々受け継ぐ進取の気風について語る。

そんな一家の暮らしぶりから伝統芸能の世界に触れた小泉孝太郎は、「子どもの頃から、父に『道』と付くものはある程度やってみなさいと言われた」と、父・小泉純一郎元総理の教育方針を明かす。

当初は興味がなかった剣道やその道も「やってみれば得るものがある」という父の言葉に従って挑戦したといい、今の自身を形成する父の教えに感謝を滲ませる。

ほかにも番組では、天皇陛下も訪れた奈良・橿原の“お城のような豪邸”や、福島・喜多方にある敷地2万坪で“世界一”を極めた一家、秋田・角館で唯一“今も家族が住む”武家屋敷の守り人にも密着する。