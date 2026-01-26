ティーザーアート Netflixは「闇金ウシジマくん」の作者・真鍋昌平氏による最新作「九条の大罪」を、柳楽優弥主演で実写シリーズ化し、Netflixシリーズ「九条の大罪」として4月2日から世界独占配信する。配信に先駆けて、ティーザー予告も公開された。全10話で一挙配信。 原作は、2020年10月から「ビッグコミックスピリッツ」(小学館)で連載され、これまで単行本は15巻刊行、累