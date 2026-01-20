セリエA 25/26の第22節 ジェノアとボローニャの試合が、1月25日23:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはチーロ・インモービレ（FW）、ベンジャミン・ドミンゲス（FW）、イェン