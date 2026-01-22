お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が19日、オフィシャルブログを更新。年末年始の影響で「体重がMAX状態」になっていることを明かし、ユーモアたっぷりの近況報告に反響が寄せられている。 この日、東は「MAX体重！」と題してブログを更新。「年末年始のおかげで ただ今体重がMAX状態」と切り出し「夕飯後にジムに行って来た」と増えた体重を戻すために 運動を始めたことを報告した。 年末年始は「飲む機会も増えたしね〜」と振り