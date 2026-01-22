食楽web JR東京駅のグランスタ東京では、数カ月おきに開催されるスペシャルフェアと並行して、各ショップが看板メニューの季節限定フレーバーや新作スイーツを独自に販売しています。 今回は1月中旬に発売がスタートした、5ショップの計7品をピックアップ。どれもハイクオリティなだけでなく、頬が落ちるほどの極上テイストを備えた逸品ばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね！ 横浜バ