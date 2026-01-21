大相撲初場所＞◇十日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】繰り返された異様な振る舞い「実際の様子」横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りで、何度も水を差すような“異様”な声援が客席から響いた。繰り返される光景に「横綱に失礼だ」「叫んでるのなに？」などと憤るファンの声が続々と寄せられた。今場所、既に3敗と苦しい展開を強いられている豊昇龍は、東の花道から露払いを務める十両八枚目・明生（立浪）、太刀持ちを務め