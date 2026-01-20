京王電鉄株式会社は新型通勤車両「2000系」の営業運転を1月31日（土）から開始する。それに先立ち１月17日（土）に京王相模原線内で「2000系」の試乗会を開催した。「2000系」は通勤車両としては約25年ぶりの新型で、コンセプトは“もっと、安全に、そして安心して、これからもずっと、のっていただける車両を。全ての世代に、やさしく、そして、ワクワクしてもらえる車両を”。このコンセプトを軸に社員や京王電鉄利用者から得た