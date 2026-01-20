MLBドジャースの“大型補強”が物議を醸している。ドジャースは昨年、先発投手を抑えに起用せねばならないほどブルペン陣が崩壊。その補強として、2025年12月にメッツからFAとなっていた“守護神”エドウィン・ディアスと総額6900万ドル（約103億5000万円）で3年契約を締結した。【写真】超貴重! 大きなぬいぐるみを抱いて…大谷が見せた“パパの顔”カイル・タッカーなど“大物”を獲得するドジャースさらに、外野の補強とし