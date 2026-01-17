新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF』の第２弾となる『STAR CHIP GOLF season２』（全２回）を１月24日（土）・31日（土）の夜８時より放送する。 このたび「ABEMA」で放送が決定した『STAR CHIP GOLF season２』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに番組オリジナルのチップ