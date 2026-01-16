2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が15日、オフィシャルブログを更新。書道教室に通っていることを明かすとともに、真剣に筆を運ぶ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、新山は「2026/01/15」と題してブログを更新し「書道！！通っています。」と報告。「書くことはもちろん、所作など学ばせていただくことがたくさんある空間」と書に向き合う時間の大切さをつづった。 ブログには落ち着いた