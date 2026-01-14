報道番組に革命を起こした久米宏さんが、2026年の元日に肺がんで亡くなっていたことを、所属していた事務所「オフィス・トゥー・ワン」が発表した。81歳だった。各界から惜しむ声が寄せられているが、久米さんが1985年から18年にわたりメインキャスターを務めた『ニュースステーション』（テレビ朝日系）の流れを汲む『報道ステーション』は1月13日、久米さんを偲ぶ特別番組に内容を変更して放送した。現メインキャスターの