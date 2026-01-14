µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó»àµî¡¡Ëá¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼±¿Å¾ÀÊ¤ÇËÜ»ï¼èºà¤Ë¡Ö¼Ì¿¿»£¤ë¤Î?¡×¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡È¼Ö¹¥¤¡ÉÁÇ´é
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ³¦¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬1985Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï1·î13Æü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¼Å¤ÖÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¸½¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç±Û·ò²ð¤Ï¡Ö¼«Í³Ìµ¿Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Î³×Ì¿»ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏÊÕµ¹»Ì¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¼ÖÈÖÁÈ¡×¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¼Ö¹¥¤¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡Ø¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡¡¥³¥í¥Ê¡¡¥Þ¡¼¥¯¶¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢³°¹ñ¼Ö¡¢¹ñ»º¼Ö¤ò20Âæ°Ê¾å¤â¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤´¼«Âð¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Þ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÎØ¤«¤é±ì¤ò½Ð¤¹²ÃÂ®¤Ë¥·¥Ó¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ø»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤«¤é¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤ÊÁö¤ê¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼XJ6¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡È¥¸¥ã¥¬¡¼¾Â¡É¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1960Ç¯Á°¸å¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼Mk2¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ø¤¹¤°¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¿¿²Æ¤Ï±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼Mk2¡×¤ÇÏ»ËÜÌÚ¤Þ¤ÇÄÌ¶Ð¤¹¤ëÅö»þ¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡¢ËÜ»ï¤Ï¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿Æü¤Î15»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¡¢Ëá¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼Mk2¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÀèÃ¼¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¿À¡¹¤·¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï²æ¡¹¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÁë¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¡Ø¼Ö¤Î¼Ì¿¿¡¢»£¤ë¤Î?¡¡²È¤Î½»½ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°¦¤ª¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¼èºà¤·¤¿µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¹¥¤¤È¤·¤Æ¤â¿Í¡¹¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£