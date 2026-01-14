ÂçÃ«¤é¤¬»²²Ã¤Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ò1·î31Æü¡ÊÆ±2·î1Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ¶Ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î3¿Í¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë