明治安田生命保険は13日、営業職員約3万7千人を対象に、2026年度は平均6％超の賃上げを実施する方針を明らかにした。約1万3千人の内勤職員も5％超の賃上げを行う。いずれも25年度を上回る水準で、営業職員の賃上げは22年度から5年連続となる。明治安田生命は「処遇引き上げで従業員の意欲を高め、会社の成長と還元の好循環を目指す」と説明した。大手生保では、日本生命保険も営業職員の賃金を6％超引き上げる方針を示してい