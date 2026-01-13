歌手でタレントの渡辺美奈代が12日、オフィシャルブログを更新。息子たちからのリクエストに応え、北海道産の大納言小豆を使った“手作りお善哉”作りを明かし、 ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さに