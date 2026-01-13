乃木坂46が、2026年1月14日(水)に7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースする。これに先駆け、アルバムのタイトル曲『My respect』が2026年1月7日より先行配信されている。【画像】アルバムのジャケット写真を見る乃木坂465thアルバム『My respect』アーティスト写真今回配信されている『My respect』は、恒例となっている新年のごあいさつ映像で使用されていた楽曲。2026年新体制となる、乃木坂46の“今”が込