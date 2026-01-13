全国高校サッカー選手権で初優勝を飾った神村学園（鹿児島）の主将のＤＦ中野陽斗（３年）が歓喜から一夜明けた１３日、スポーツ報知の取材に応じた。優勝の喜びもあるが、「思ったよりもいつもと変わらない」と冷静。「うれしさはありますけど、もう次のステージに向かっている」と、既に未来を見据えていた。目まぐるしく時が過ぎていった。昨日は宿舎に帰り夕食を取ると、宿泊先のホテルからケーキが用意され、舌鼓を打った