多くの批判を浴びてから３日で、今度は賛辞を集めた。１月11日に行われたFAカップ３回戦で、アーセナルはポーツマスに敵地で４−１と快勝した。立ち上がりに先制を許したものの、５分後に追いつくと、さらにガブリエウ・マルチネッリがハットトリックの活躍を見せ、チームをラウンド突破に導いている。マルチネッリが８日のプレミアリーグ第21節リバプール戦で、重傷を負ったコナー・ブラッドリーをピッチ外に押し出して批判