「愚か者から英雄に」重傷のリバプールDFへの愚行で酷評されたブラジル代表FW→３日後の汚名返上ハットに賛辞 アーセナル指揮官は「彼はなぜあれを自分がしたのかを…」
多くの批判を浴びてから３日で、今度は賛辞を集めた。
１月11日に行われたFAカップ３回戦で、アーセナルはポーツマスに敵地で４−１と快勝した。立ち上がりに先制を許したものの、５分後に追いつくと、さらにガブリエウ・マルチネッリがハットトリックの活躍を見せ、チームをラウンド突破に導いている。
マルチネッリが８日のプレミアリーグ第21節リバプール戦で、重傷を負ったコナー・ブラッドリーをピッチ外に押し出して批判されたのは記憶に新しい。リバプール陣営を激怒させ、識者からも「愚か者」と酷評されたマルチネッリは、SNSで自身の行動を謝罪した。
だが、マルチネッリはそれからわずか３日、今度はプレーで称賛を浴びることになった。英公共放送『BBC』は「『愚か者』からハットトリックの英雄に」と報道。ミケル・アルテタ監督は「（騒がれたことは）それもサッカーの一部。どのように受け止めるかだ」と話している。
「でも、彼はなぜあれを自分がしたのか、その理由を自分の中で分かっていた」
また、アルテタはリバプールのアルネ・スロット監督にも賛辞を寄せた。スロットは試合後、サッカー界においてケガのふりをした時間稼ぎの多さが問題と指摘。ガブリエウ・マルチネッリを擁護するかたちとなった。
アルテタは「試合後のスロットの発言は素晴らしかったと思う。対戦相手についてあのように話し、状況やガビ（マルチネッリ）に相手を傷つける狙いなどなかったということを説明してくれた」と述べている。
「あれがパーソナリティーだ。ピッチに立ち、ピッチで語る。それが最高だ」
汚名を返上したガブリエウ・マルチネッリ、理解を示したスロット、その振る舞いを激賞したアルテタ、それぞれに拍手を送りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】負傷したリバプールDFにボールをぶつけて押し出す…アーセナルFWの愚行
