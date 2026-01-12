HEY-SMITHが、結成20周年を記念した大阪城ホールワンマン＆47都道府県ツアーの開催を発表した。大阪城ホールでのワンマンは＜HEY-SMITH 20th Anniversary ONE MAN SHOW＞として2027年4月3日に開催。2022年以来の約5年振り、バンド史上3回目のワンマンライブとなる。さらに47都道府県ツアー＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY ALL OVER JAPAN TOUR＞と題し、2026年7月22日横浜BAY HALLを皮切りに、2027年3月31日大阪豊中LIVE HOUSE LIP2n